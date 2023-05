"Começo por reagir àquilo que são as boas notícias trazidas pelas projeções da primavera da Comissão Europeia. Boas notícias para o nosso país, porque apontam para que Portugal vá ter um crescimento muito significativo durante o ano de 2023, mais do dobro do que é estimado para o crescimento das economias da zona euro, uma inflação mais baixa do que era previsto, muito em linha com as previsões do Governo, um emprego em alta e uma capacidade, no fundo, de crescimento económico importante que o país terá durante este ano", elencou Fernando Medina.

Em declarações aos jornalistas portugueses em Bruxelas, no dia em que o executivo comunitário divulgou as previsões económicas da primavera, o ministro das Finanças realçou as "boas notícias para a economia portuguesa, que permitem enfrentar este contexto adverso, de uma inflação mais alta do que a desejada".

De acordo com Fernando Medina, estas projeções refletem "a manutenção das contas certas do ponto de vista do défice, mas sobretudo do ponto de vista da dívida".

"Aquilo que é hoje apontado pela Comissão é que Portugal consiga, durante o ano de 2023, um resultado muito importante, que é deixar de ser o terceiro país com a dívida mais elevada e passar para a quinta posição, abaixo da Espanha, da França e muito perto da Bélgica", adiantou, falando à entrada para a reunião do Eurogrupo.

Bruxelas reviu hoje em alta a projeção de crescimento da economia portuguesa deste ano para 2,4%, a terceira maior taxa da zona euro, ajudada pelo turismo, revelando-se mais otimista do que o Governo.

Nas previsões económicas de primavera, a Comissão Europeia melhorou a projeção de crescimento do PIB português para este ano face aos 1% previstos em fevereiro e manteve a previsão de uma taxa de 1,8% para 2024.

A previsão para este ano coloca Portugal no 'top três' dos países da zona euro com a maior taxa de crescimento deste ano, a par da Grécia, apenas ultrapassados pela Irlanda (5,5%) e por Malta (2,4%).

Bruxelas prevê também que o défice português diminua para 0,1% este ano, o menor da zona euro, o melhor resultado à exceção dos excedentes previstos para a Irlanda e Chipre, estando mais otimista do que o Governo.

Nas previsões económicas de primavera, a Comissão Europeia aponta para uma redução do défice português de 0,4% do PIB em 2022 para 0,1% este ano e 2024.

A projeção coloca Portugal como o país com o menor défice da zona euro e da União Europeia (UE) este ano, um resultado orçamental apenas ultrapassado pelos excedentes projetados para Irlanda (1,7%) e para o Chipre (1,8%) -- e pelos 2,3% previstos para a Dinamarca.

