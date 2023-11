"Estamos a trabalhar para que o desenvolvimento do setor privado não progrida apenas porque se limita a projetos do Estado, com a justificação de que não têm acesso a crédito e financiamento de longo prazo com juros acessíveis", afirmou Xanana Gusmão.

"Por essa razão, vamos criar o Banco de Desenvolvimento de Timor-Leste, 'ex-libris' deste Governo, com o objetivo de facilitar o acesso ao financiamento a longo prazo, com taxas de juro acessíveis", salientou o chefe do executivo timorense.

Xanana Gusmão falava na cerimónia de abertura do Fórum Empresarial Internacional, que arrancou hoje em Díli e vai decorrer até sábado.

Dedicado ao tema "Descobrindo oportunidades Azuis e Verdes para um Investimento Sustentável", o Fórum Empresarial pretende apresentar oportunidades de investimento para encorajar empresas nacionais e atrair investidores estrangeiros.

Na sua intervenção, o primeiro-ministro explicou que o Governo está a "atuar" para que sejam criadas as condições necessárias para o desenvolvimento do setor privado no país, incluindo a estabilidade política e económica, na reforma do quadro jurídico que ofereça segurança a investidores.

Xanana Gusmão destacou também a atuação do executivo ao nível das infraestruturas básicas, incluindo o setor dos transportes, energia e comunicações, na educação e capacitação de recursos humanos e no acesso ao financiamento.

"Estamos a trabalhar com o Banco Central de Timor-Leste no sentido de promover o desenvolvimento do setor financeiro, através da criação de um ambiente favorável, facilitando as atividades comerciais do setor bancário, das instituições de seguro, das instituições de microcrédito e do mercado financeiro" do país, sublinhou.

MSE // VQ

Lusa/Fim