"Iremos consolidar a tendência positiva da recuperação económica (...) e promover novos avanços no desenvolvimento da diversificação adequada da economia", salientou Ho Iat Seng.

"Iremos defender com firmeza a segurança nacional e a estabilidade social, mantendo sempre a nossa atenção e identificaremos proativamente as insuficiências", garantiu.

O governante destacou a necessidade de "elevar o nível de governação e a eficácia das ações governativas, reunir amplamente mais conhecimento, selecionar e nomear pessoas idóneas e competentes e intensificar a cooperação, de modo a mitigar os problemas profundos que restringem o desenvolvimento socioeconómico de Macau".

Ho Iat Seng lembrou que 2023 foi "inesquecível, mas também produtivo", um ano durante o qual o Governo agarrou "as oportunidades depois da pandemia" da covid-19 para "conseguir uma rápida recuperação económica" e manter "uma conjuntura social estável e harmoniosa".

Na mensagem, o responsável assinalou também as aprovações, pelo Conselho de Estado chinês, do "Plano Geral do Desenvolvimento da Zona de Cooperação Aprofundada entre Guangdong e Macau em Hengqin", e, pelo Comité Permanente da Assembleia Popular Nacional, da delegação de poderes ao território para exercer a jurisdição sobre áreas terrestres e marítimas relevantes a sudeste do porto de Gongbei, posto fronteiriço na cidade chinesa de Zhuhai, adjacente a Macau.

Esta decisão vai permitir avançar com uma ligação, através da Linha Leste do Metro Ligeiro, entre os postos fronteiriços das Portas do Cerco e de Qingmao, projeto considerado importante para aumentar a fluidez do trânsito na zona norte da cidade e facilitar a mobilidade dos residentes. A construção da linha foi iniciada em agosto, e o Governo prevê que esteja concluída antes de 2028.

"Iremos ainda acelerar a integração de Macau na conjuntura do desenvolvimento nacional, intensificar o intercâmbio e cooperação com o exterior, de modo a assinalar com sucesso o 75.º aniversário da implantação da República Popular da China e o 25.º aniversário do Retorno de Macau à Pátria, dando, assim, novos e maiores contributos para a construção de um país forte e a revitalização da nação chinesa, mediante a modernização com características chinesas", concluiu Ho Iat Seng.

