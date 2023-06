"Ultrapassados que foram as restrições impostas pela pandemia da covid-19, cujos efeitos ficaram bem patentes nos números de 2020 e 2021, registamos atualmente uma retoma e mesmo uma aceleração do ritmo de crescimento do setor", afirmou o ministro.

Ao discursar no parlamento na primeira sessão plenária de junho e no debate sobre o turismo e transportes, o ministro recordou que Cabo Verde passou de quatro milhões de dormidas em 2015 para cinco milhões em 2019.

Entretanto, lembrou que o país registou em queda de mais de 60% no número de turistas que visitaram o país em 2020, comparativamente ao ano anterior, devido às restrições impostas pela pandemia da covid-19.

"Ultrapassadas essas contrações, os números de 2022 já superam os dados pré-pandémicos em cerca de 20%, fruto da confiança da confiança e credibilidade que o país pôde inspirar na sequência das medidas e protocolos sanitários", continuou Carlos Santos, dando conta que o setor empresarial não desistiu dos seus projetos.

Excetuando os anos de 2020 e 2021, o ministro ressaltou a contribuição que o setor e os subsetores do turismo têm dado para a melhoria das condições de vida dos cabo-verdianos, podendo induzir de forma direta e indiretamente praticamente todos os demais setores de atividade.

"Designadamente na criação de empregos, no equilíbrio da balança de pagamento, na atração de investimento direto estrangeiro, no combate às assimetrias regionais e locais e contribuir para a redução da pobreza", apontou.

As ideias do ministro foram corroboradas pelo deputado do Movimento para a Democracia (MpD, poder) Euclides Silva, que reconheceu os esforços e as medidas do Governo e do Ministério do Turismo, dizendo que o setor está a passar por um "bom momento de retoma".

Segundo o Inventário Anual de Estabelecimentos Hoteleiros de 2022, publicado em maio pelo Instituto Nacional de Estatísticas (INE), no ano passado o país tinha uma oferta recorde de 15.257 quartos, mais 4,2% do que 2021, e 28.851 camas, mais 19,4%.

De acordo com o mesmo documento, Cabo Verde contava no final do ano passado com 292 estabelecimentos hoteleiros em funcionamento, entre hotéis, 'resorts', pensões, residenciais e outros, um aumento de 1,4% face a 2021.

Ainda segundo o inventário, estes estabelecimentos hoteleiros empregavam 9.458 trabalhadores no final de 2022, número que compara com os 8.400 no ano anterior, um aumento de 12,6%.

O turismo representa cerca de 25% do Produto Interno Bruto de Cabo Verde e em 2022 recebeu um recorde de 836 mil turistas, recuperando do total encerramento do setor após o início da pandemia de covid-19, em março de 2020.

