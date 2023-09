As autoridades de Macau salientaram que "sucessivas emissões de títulos de dívida do Estado em Macau constituem importantes iniciativas, que consubstanciam os apoios do Governo central (...) no desenvolvimento do setor financeiro moderno e na promoção da diversificação adequada da economia".

Por outro lado, acrescentaram, permitem reforçar o nível de atração do mercado de obrigações, contribuir para a internacionalização da moeda chinesa e fortalecer a cooperação financeira com a China continental.

As emissões destinam-se a investidores profissionais.

A última vez que tal aconteceu foi há pouco mais de um ano, com o Governo chinês a emitir títulos de dívida no valor de três mil milhões de renminbi (382,9 milhões de euros) na região.

Em outubro de 2019, o Banco da China em Macau também realizou emissões de obrigações 'verdes' -- para financiar projetos 'amigos' do ambiente -- no valor de sete mil milhões de renminbi (893,4 milhões de euros) "que incluíram clientes lusófonos".

Em setembro de 2020, a mesma entidade bancária emitiu obrigações 'azuis', para desenvolver a economia marítima, no valor de 3,5 mil milhões de renminbi (446,7 milhões de euros).

Em janeiro, a Autoridade Monetária de Macau começou a atribuir um número internacional de identificação a obrigações, tornando mais rápida a emissão e facilitando a negociação, mesmo fora da região chinesa.

O Governo de Macau tem defendido uma aposta no setor financeiro para diversificar a economia, muito dependente dos casinos, mas não tem ainda data para a criação de uma bolsa de valores 'offshore', denominada em renmimbi.

As autoridades têm ligado a criação de uma bolsa ao papel que Macau tem assumido enquanto plataforma de serviços comerciais e financeiros entre a China e os países de língua portuguesa.

Em maio de 2019, Portugal tornou-se o primeiro país da zona euro a emitir dívida na moeda chinesa, no valor de dois milhões de renminbi (255,2 milhões de euros).

