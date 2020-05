O pacote de financiamento, que mistura subvenções e empréstimos, à Transport for London (TfL) visa "proteger serviços críticos, ajudar as pessoas a permanecerem seguras durante a pandemia e apoiar a recuperação gradual da capital".

Como condição, impôs um aumento de 1% das tarifas, pondo fim ao congelamento de preços durante quatro anos consecutivos introduzido pelo 'Mayor' de Londres, Sadiq Khan.

"Tenho de ser completamente honesto e aberto com os londrinos: este não é o acordo que eu queria. Mas foi o único acordo que o governo colocou sobre a mesa e eu não tive escolha a não ser aceitá-lo para manter o metro e autocarros a funcionar", afirmou Khan, um proeminente político do partido Trabalhista, principal força da oposição.

As restrições impostas pelo confinamento decretado em 23 de março determinou a passagem para um serviço mínimo, incluindo o encerramento de quase 40 estações de metropolitano, o que resultou numa perda em 90% das receitas nos últimos dois meses.

A TfL transporta cerca de mil milhões de passageiros por ano numa cidade de 10 milhões, operando mais viagens de autocarro do que o resto do Reino Unido inteiro.

"As pessoas devem evitar usar os transportes públicos e trabalhar de casa sempre que possível, mas, à medida que as medidas são sendo lentamente levantadas, é vital que os londrinos que precisam usar os serviços da TfL se sintam seguros", justificou o ministro dos Transportes, Grant Shapps, a propósito do financiamento.

Devido à necessidade de respeitar o distanciamento social e evitar a transmissão do coronavírus, a capacidade dos transportes vai ter de ser limitada a cerca de 20% da capacidade.

Para evitar o risco de congestionamento, os passes gratuitos para maiores de 60 anos vão ser suspensos na hora de ponta e os menores de 18 anos também estão impedidos de usar os passes gratuitos.

BM // FPA

Lusa/fim