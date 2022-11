"Acreditamos que há dúvidas e problemas com aqueles que mancham as nossas relações com a Turquia", afirmou Tobias Billstrom, em entrevista à Rádio Sveriges.

Desde a invasão da Ucrânia pela Rússia que a Suécia e a Finlândia procuram aderir à Aliança Atlântica.

Contudo, o Chefe de Estado turco, Recep Tayyip Erdogan, que deve receber o primeiro-ministro sueco, Ulf Kristersson, na terça-feira, está desde maio a bloquear a entrada desses dois países nórdicos na NATO.

A Turquia acusa os dois países de protegerem, em particular, os combatentes curdos do Partido dos Trabalhadores do Curdistão e das Unidades de Proteção do Povo Curdo, que Ancara considera organizações terroristas.

Até à data, 28 dos 30 Estados-Membros da NATO ratificaram a adesão dos dois países nórdicos, que tem de ser aprovada por unanimidade.

Além da Turquia, só falta a Hungria dar o seu acordo.

Recep Tayyip Erdogan afirmou hoje, num encontro com o secretário-geral da NATO, Jens Stoltenberg, que a Turquia só ratificará a adesão da Suécia e da Finlândia quando os dois Estados adotarem as medidas necessárias.

