De acordo com o documento, "o Governo aprovou, após audição e parecer favorável da Comissão de Orçamento e Finanças da Assembleia da República, a renovação do mandato de Hélder Rosalino como Administrador do Banco de Portugal".

Quadro do Banco de Portugal desde 1994, Hélder Rosalino foi secretário de Estado da Administração Pública entre 2011 e até ao final do ano de 2013, no governo liderado por Pedro Passos Coelho, tendo sido nomeado para o cargo de administrador do BdP em setembro de 2014.

Os membros do Conselho de Administração do BdP exercem o cargo por um prazo de cinco anos, renovável uma vez e no final de junho foi conhecida a intenção do atual Governo em reconduzi-lo no cargo.

