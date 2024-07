Esta redução do IRC é uma das 60 medidas contempladas no programa Acelerar a Economia, aprovado hoje pelo Conselho de Ministros que esteve reunido em Oliveira de Azeméis, Aveiro.

A redução gradual da taxa de IRC em dois pontos percentuais por ano até 15% no final da legislatura, estava prevista no programa do Governo e visa impulsionar o crescimento económico e o investimento e a capacidade de investimento das empresas, com o Governo a justificá-la ainda como uma forma de melhorar os salários.

