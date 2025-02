No Conselho de Ministros de hoje foi aprovado um conjunto de medidas para facilitar o carregamento dos veículos elétricos, nomeadamente ser possível ir a qualquer posto e não apenas onde há contrato e eliminar a figura do comercializador.

O conjunto de mudanças visa "permitir que para um condutor de um veículo elétrico seja tão fácil carregar o seu automóvel como é hoje ir a uma bomba de gasolina", avançando assim com uma "liberalização e simplificação da mobilidade elétrica", anunciou o ministro da Presidência na conferência de imprensa após a reunião.

Entre as soluções inclui-se "deixar de ser necessário ter um contrato com fornecedor de energia elétrica e ser possível dirigir-se a um posto de abastecimento, carregar e pagar com meios eletrónicos normais de pagamento" e, assim, "não ser necessário ter um contrato prévio".

Será também possível que "quem tenha veículo elétrico se possa dirigir a qualquer posto de carregamento e não apenas onde há contrato com um certo comercializador", indicou, bem como "permitir uma uniformização das unidades de contagem para que os preços sejam comparáveis".

O Governo vai ainda "permitir que seja possível unidades de abastecimento poderem ser também unidades com produção para autoconsumo" e que os carregamentos possam ser bidirecionais para que a capacidade excedentária possa abastecer.

António Leitão Amaro disse também que as alterações vão permitir "eliminar a figura do comercializador de mobilidade elétrica: podemos conseguir, além de aumentar a concorrência e liberdade de atividade, permitir baixar os preços do carregamento dos veículos elétricos que em Portugal são elevados, por comparação com outros países".

O governante referiu que este é um "conjunto de medidas que liberalizam, aumentam o acesso, facilitam o carregamento de veículos elétricos", representando "soluções importantes que vão ampliar o acesso e facilitar a propagação de veículos elétricos".

