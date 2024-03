A PME 2024, aprovada pela Comissão Económica do Conselho de Ministros, presidida pelo chefe do executivo angolano, João Lourenço, perspetiva um crescimento do setor não petrolífero de 5,31%, contra os 4,62% previstos no Orçamento Geral do Estado (OGE) 2023.

O documento tem como foco a avaliação do desempenho das variáveis macroeconómicas no ano 2023 e a antecipação do desempenho para 2024.

Para o exercício económico em curso indica que o setor fiscal apresentará um saldo superavitário de 1,82% do PIB, revisto em alta face ao saldo fiscal de 0,02% do PIB previsto no OGE 2024.

O aumento das reservas internacionais, "cujo 'stock' deverá fixar-se no final do período, em 14,93 mil milhões de dólares" (13,75 milhões de euros) é outra das previsões positivas do documento hoje aprovado, decorrente do crescimento da base monetária e, "no setor externo, o saldo superavitário da balança de pagamentos na ordem dos 198,50 milhões de dólares (182,90 milhões de euros)".

A Comissão Económica do Conselho de Ministros aprovou também o Plano Estratégico do Fundo Soberano de Angola 2024-2028, documento com os pressupostos para a abordagem ao investimento e à sua gestão, o Plano Anual de Atividades da Agência Nacional de Petróleo, Gás e Biocombustíveis (concessionária nacional) com as ações a desenvolver no decurso deste ano, assim como respetivo orçamento.

