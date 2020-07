O diploma, datado de 17 de julho e a que a Lusa teve hoje acesso, indica que a redução do capital social decorre da adequação à "atual conjuntura económica" e execução do respetivo plano de reestruturação, havendo também necessidade de redefinir a estrutura acionista.

A companhia aérea foi transformada em sociedade anónima através do decreto presidencial 275/18, com a empresa a manter-se na esfera público, distribuindo as ações representativas dos direitos acionistas do Estado equitativamente entre o Instituto de Gestão de Ativos e Participações do Estado (IGAPE) e a Empresa Nacional de Navegação Aérea (ENNA).