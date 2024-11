Na conferência de imprensa no final do Conselho de Ministros, Leitão Amaro explicou que a renovação dos quatro helicópteros atuais será feita através de um concurso, com prazo de contratação entre junho de 2025 e junho de 2030, com um valor total de 98 milhões de euros.

Confrontado com o impacto da greve às horas extraordinárias do Sindicato dos Técnicos de Emergência pré-hospitalar (STEPH), que tem causado problemas na gestão do sistema de resposta a emergências de saúde, Leitão Amaro admitiu que existem problemas antigos e mostrou-se disponível em dialogar.

"Estamos disponíveis para, com os representantes dos técnicos de emergência médica, encetar um diálogo numa perspetiva de valorização das carreiras" e também, até ao reforço dos recursos humanos, melhorar as "condições de incentivo para a execução desse trabalho suplementar", afirmou Leitão Amaro.

