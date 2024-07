Luis Nunes falava aos jornalistas à chegada do primeiro-ministro português, Luis Montenegro, que hoje passou por Benguela cumprindo o terceiro dia da sua visita oficial a Angola.

Inaugurado em agosto de 2012, com capacidade para 2,2 milhões de passageiros por ano e podendo receber até três aviões de grande porte em simultâneo, o aeroporto foi projetado para receber voos internacionais, mas tem estado subaproveitado.

No entanto, segundo Luís Nunes, deverá ter a certificação concluída até ao final deste ano.

"Contamos que o aeroporto Paulo Teixeira Jorge [da Catumbela, entre Lobito e Benguela] seja internacionalizado até ao final do ano e, acho eu, as coisas vão melhorar completamente", disse o governador, citado pela agência de notícias angolana Angop.

O próximo passo, adiantou, será estabelecer uma ligação direta entre Benguela e Lisboa, "independentemente dos voos privados de passageiros".

O aeroporto faz parte de um conjunto de cinco aeródromos que o executivo angolano pretende certificar a curto-médio prazo, começando pelo da Catumbela.

Na sua passagem por Benguela, Luis Montenegro teve oportunidade de conhecer o Corredor do Lobito, considerado o projeto de desenvolvimento mais emblemático do país, e de visitar as futuras instalações do Consulado-Geral de Portugal nesta cidade e a central fotovoltaica do Biópio.

Luís Montenegro regressa a Luanda ao final da tarde, onde terá honras militares na cerimónia de despedida, no Palácio Presidencial.

