Segundo a autarquia de Gouveia, no distrito da Guarda, "o certame de valorização, promoção e comercialização do Queijo Serra da Estrela DOP [Denominação de Origem Protegida] e de outros produtos endógenos da serra da Estrela reúne mais de 50 expositores locais e da região, num programa com provas sensoriais, harmonizações improváveis e 'workshops' de fabrico de queijo ministrados por produtores locais, de queijarias tradicionais".

"O Mercado do Queijo pretende valorizar e reunir toda a fileira produtiva deste produto endógeno, de relevância primordial para o concelho de Gouveia, implementando espaços de degustação e comercialização do principal queijo português", referiu a autarquia presidida por Luís Tadeu em comunicado enviado à agência Lusa.

O certame anual vai reunir pastores, produtores e queijarias de Queijo da Serra da Estrela daquele concelho do distrito da Guarda.

"Para além disso, conjuga a implementação de espaços de degustação e comercialização desta iguaria tão identitária da nossa região, possibilitando aos visitantes a prova e a aquisição daquele que se encontra qualificado como um dos melhores queijos do mundo", acrescentou a organização.

O programa, que também inclui animação musical e cultural, começa, na sexta-feira, pelas 09:45, com a saudação à cidade pela Sociedade Musical Gouveense "Pedro Amaral Botto Machado".

Para a sessão de abertura, agendada para as 10:00, o município convidou a ministra da Coesão Territorial, Ana Abrunhosa, e o secretário de Estado do Planeamento, Eduardo Pinheiro.

Do programa do primeiro dia destacam-se 'showcooking' de "Azevias de Requeijão" (14:30) e de "Bombons de Chocolate de Queijo Serra da Estrela DOP e Bombons de Castanha" (16:00), e uma prova sensorial de Queijo Serra da Estrela DOP promovida pela Estrelacoop -- Cooperativa dos Produtores da Serra da Estrela (16:15).

No sábado, realce para a presença das 'Masterchefs' Sandra Pimenta e Sahima Hajat, que vão confecionar uma tarte de queijo fresco (11:20), e para apresentação dos livros "A grande viagem pelas canadas de Viriato" (14:30, da autoria de Celeste Almeida) e "Queijeiras - As guardiãs da Montanha" (17:30, Aldeias de Montanha).

O certame termina com um desfile de moda e acessórios "100% Lã", pelas 18:00, seguido de um "Red Wine Sunset".

O Mercado do Queijo de Gouveia é organizado pelo município de Gouveia, no distrito da Guarda, com a colaboração da APROSE - Associação dos Pastores e Produtores de Queijos da Serra da Estrela, do Instituto de Gouveia - Escola Profissional e da Estrelacoop - Cooperativa de Produtores de Queijo Serra da Estrela.

A região demarcada de produção do queijo Serra da Estrela abrange os municípios de Carregal do Sal, Celorico da Beira, Fornos de Algodres, Gouveia, Mangualde, Manteigas, Nelas, Oliveira do Hospital, Penalva do Castelo, Seia, Aguiar da Beira, Arganil, Covilhã, Guarda, Tábua, Tondela, Trancoso e Viseu.

ASR // SSS

Lusa/Fim