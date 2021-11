De acordo com a Google, "os 'publishers' participantes, desde publicações portuguesas locais, nacionais e independentes, poderão proporcionar aos leitores mais detalhes sobre os tópicos que escolherem destacar através de painéis de histórias com curadoria que poderão aparecer no Google Notícias e no Discover".

Este lançamento "faz parte do nosso investimento global na indústria de notícias e reforça o compromisso da empresa com Portugal e com o jornalismo", afirma a Google, salientando que com o News Showcase (Destaques Jornalísticos), os 'publishers' "ganham maior controlo sobre a sua apresentação e marca, ajudando-os a ficarem mais visíveis para os seus leitores dedicados e àqueles que estão apenas a descobri-los".

A Google assinou acordos de parceria com 28 media portugueses, onde se inclui o Jornal Económico, Jornal de Notícias (JN), Observador, O Mirante, o Jornal do Fundão, Público e a Visão.

Na lista incluem-se ainda a 4gnews, A Bola, A Voz de Trás-os-Montes, Açoriano Oriental, Diário As Beiras, Diário de Notícias (DN), Diário de Notícias Madeira, Diário do Minho, Dinheiro Vivo, Eco, iol, Jornal da Madeira, Jornal do Centro, Mais Futebol, Mensageiro de Bragança, Notícias ao Minuto, O Jogo, Região de Leiria, The Portugal News, TSF e TVI.

"Os painéis do News Showcase podem aparecer nos produtos Google, atualmente no Notícias e Discover e direcionar os leitores para os artigos completos nos 'websites' dos 'publishers', ajudando-os a aprofundar as suas relações com os leitores", sendo que, "além da receita que vem diretamente destes leitores mais envolvidos, os 'publishers' participantes irão receber pagamentos mensais de licenciamento por parte da Google", refere a tecnológica.

"O jornalismo de qualidade é de vital importância num mundo que se quer livre e democrático. Oferece a todos o conhecimento para sermos parte ativa na sociedade e no seu desenvolvimento ao invés de meros espetadores da história", afirma Marco Galinha, presidente executivo da Global Media Group (GMG), citado no comunicado da Google.

"Partilhar a nossa informação de qualidade, aumentar a nossa audiência e conectando-a com ainda mais pessoas é aquilo que esperamos do Google News Showcase (Destaques Jornalísticos no Google)", refere o empresário, que lidera o grupo que detém o DN, JN, TSF, entre outros títulos.

Desde que o News Showcase foi lançado, em outubro de 2020, que a Google assinou acordos com mais de 1.000 publicações de notícias em todo o mundo.

"A Voz de Trás-os-Montes é um jornal de proximidade, procurando, ao longo do tempo, reinventar-se na produção de conteúdos e nos formatos em que os mesmos são apresentados, seja no papel ou no digital", diz, por sua vez, João Vilela, diretor da A Voz de Trás-os-Montes.

"No início deste ano, desafiámos a Google e a Associação Portuguesa de Imprensa a trabalharem em conjunto para encontrar soluções que apoiem, de forma efetiva e concreta, a sustentabilidade do ecossistema português de meios de comunicação social, e em particular a imprensa local e regional, num contexto de resposta aos desafios da era digital, sempre respeitando os direitos individuais e do autor e garantindo que os portugueses continuarão a ter acesso a fontes de informação credíveis e relevantes", acrescenta André de Aragão Azevedo, secretário de Estado para a Transição Digital, também citado na publicação da Google.

"É com satisfação que vemos o resultado do progresso já alcançado, que merece naturalmente o nosso apoio", refere o governante.

"O Jornal Económico é a referência da informação económica em Portugal, passamos conhecimento aos nossos leitores, agora temos condições de informar o mundo de forma profissional", salienta, por sua vez, Luís Figueiredo Trindade, presidente executivo do O Jornal Económico.

"O Google News Showcase (Destaques Jornalísticos no Google) é a grande plataforma que irá informar seriamente o mundo com os parceiros certos, da forma certa", remata o responsável.

Já Rudolf Gruner, diretor-geral do Observador, salienta que como 'publisher' digital "líder em Portugal de jornal e rádio/áudio, o Observador tem um DNA de inovação e procura sempre novos canais e formatos para chegar com ainda mais impacto a audiências mais vastas".

Estas são as "razões pelas quais estamos felizes de fazer parte do lançamento do Google News Showcase (Destaques Jornalísticos no Google) em Portugal", salienta.

"Ao invés de uma ameaça, o digital pode ser uma oportunidade para a imprensa. É por isso que a API apoia os seus membros (locais e regionais) para que tirem partido de todas as vantagens de participar no projeto do Google News Showcase", considera João Palmeiro, presidente da Associação Portuguesa de Imprensa.

"Trata-se de uma oportunidade única de melhor entender como competir no mundo digital usando ferramentas que possam trazer mais informação, conhecimento e competências digitais para as redações e para o negócio", acrescenta.

Para Cristina Soares, administradora executiva do Público, "investir em jornalismo de qualidade é investir na promoção da literacia mediática, promovendo fontes de informação credíveis e os valores da democracia, cidadania e cultura".

A iniciativa do Google News Showcase, "ao associar-se a marcas de informação de qualidade, como o Público, contribui para uma audiência melhor preparada e com maior espírito crítico, assim combatendo a desinformação. Uma sociedade mais culta é uma sociedade mais livre e mais feliz", sublinha a administradora.

ALU // CSJ

Lusa/Fim