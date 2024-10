Em comunicado divulgado hoje, o Comando Territorial de Beja da GNR explicou que as ações de fiscalização na freguesia de São Teotónio, foram desenvolvidas na quinta-feira, através das suas várias valências, tendo sido detido um homem, de 27 anos, por condução sem habilitação legal.

No âmbito desta operação, direcionada para cidadãos estrangeiros, que teve como objetivo "sensibilizar e assegurar o cumprimento das normas legais relacionadas com a entrada e permanência em território nacional", foram fiscalizados 92 cidadãos e 10 estabelecimentos, adiantou aquela força de segurança.

Na sequência desta ação, de acordo com a GNR, foram elaborados os 39 autos de contraordenação, dos quais "14 por falta de declaração de entrada em território nacional, 13 por infrações no âmbito da legislação policial geral e 12 por infrações no âmbito da legislação rodoviária".

Esta operação contou com o reforço de militares de diversos postos territoriais, do Destacamento de Trânsito, do Destacamento de Intervenção do Comando Territorial de Beja e de militares da Unidade de Controlo Costeiro e de Fronteira, com o apoio de inspetores da Autoridade para as Condições do Trabalho e da Autoridade Tributária.

