A Guarda Nacional Republicana (GNR) indicou, em comunicado, que os nove suspeitos foram detidos, no sábado, por militares do Destacamento Territorial de Moura, pertencente ao Comando Territorial de Beja.

Após receberem uma denúncia, os militares conseguiram localizar e intercetar os suspeitos, quando "realizavam a colheita de azeitona, sem o consentimento do proprietário do olival", pode ler-se no comunicado.

As nove pessoas foram, por isso, detidas em flagrante delito e os factos foram comunicados ao Tribunal Judicial de Moura.

Em resultado da ação, a GNR apreendeu, além dos 733 quilos de azeitona, diverso material relacionado com a colheita.

A operação contou com o reforço de militares da Unidade de Emergência de Proteção e Socorro (UEPS).

A guarda lembrou que "a colheita ou apanha de azeitona, ainda que esteja caída no chão, sem o consentimento do proprietário do olival, poderá configurar crime contra o património".

Segundo a GNR, ao longo deste ano, vão continuar a ser desenvolvidas ações de policiamento de proximidade e de fiscalização para procurar "garantir que as diversas campanhas agrícolas decorram num clima de segurança".

O objetivo passa por "evitar crimes contra o património em propriedades agrícolas", com o reforço do policiamento "para dissuadir e reprimir a prática de furtos nos campos agrícolas".

