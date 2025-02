Cerca das 10:05 em Lisboa, o contrato a termo do TTF holandês, considerado como a referência europeia do gás natural, caía para 53 euros por megawatts hora.

O preço do gás baixou "depois dos apelos telefónicos de Donald Trump ao Presidente russo, e depois ao Presidente da Ucrânia, que poderão ser considerados como um passo para um acordo de paz", explicam analistas da Energi Danmark, citados pela AFP.

A Rússia, segundo produtor de gás natural, e os Estados Unidos vão começar "imediatamente" a negociar com o objetivo de pôr fim ao conflito, afirmou o Presidente norte-americano na sua rede Truth Social, referindo uma conversa "muito produtiva" com o homólogo russo.

Vladimir Putin disse a Donald Trump que quer encontrar "uma solução de longo prazo" para o conflito ucraniano através de "conversações de paz", anunciou o Kremlin, referindo-se a uma chamada telefónica de quase hora e meia.

A invasão da Ucrânia pelo Kremlin fez subir o preço do gás para preços máximos em 2022, antes de terem descido mas sempre para níveis estruturalmente mais altos do que antes do início da guerra.

A perspetiva de um encontro entre Donald Trump e Vladimir Putin também faz descer o preço do petróleo.

"Qualquer acordo deve, do ponto de vista russo, ser acompanhado de um aligeiramento das sanções dos EUA que visam atualmente as exportações petrolíferas russas, afirma John Evans, analista da PVM.

O preço do barril de Brent do mar do Norte para entrega em abril estava a descer 1,17% para 74,30 dólares.

O barril de West Texas Intermediate, para entrega em março, estava a cair 1,28% para 70,46 dólares.

