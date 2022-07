Numa sessão com os analistas, o presidente executivo da Galp, Andy Brown, assegurou hoje que a empresa "está a fazer o possível" para reduzir o consumo de gás, esperando não ter que recorrer novamente ao mercado para garantir o aprovisionamento.

No entanto, Brown ressalvou que tal vai depender do "cumprimento do calendário das entregas".

O presidente executivo da petrolífera disse ainda que foram registados alguns constrangimentos na atividade da empresa, ao longo do segundo trimestre, devido ao nível de aprovisionamento.

Os lucros da Galp subiram 153% no primeiro semestre, face a igual período de 2021, para 420 milhões de euros, com os resultados a refletirem um "desempenho operacional robusto", divulgou hoje a empresa.

Este valor compara com o resultado líquido de 166 milhões de euros no ano passado.

