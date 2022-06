"O projeto da MVRDV para regenerar os terrenos da antiga refinaria de Matosinhos foi selecionado pela Galp com o apoio de um painel de peritos altamente qualificados em projetos desta envergadura, com foco nos impactos social, económico e ambiental", adiantou a Galp, em comunicado.

A antiga refinaria de Matosinhos vai dar lugar a uma cidade da inovação ligada às "energias do futuro", no âmbito de um protocolo de cooperação entre a Galp, a Câmara de Matosinhos e a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte (CCDR-N).

A MVRDV vai liderar a equipa multidisciplinar que inclui empresas internacionais como Thornton Tomasetti, LOLA, LiveWork, além das portuguesas OODA e A400, acrescentou.

Esta equipa, composta por mais de 20 especialistas destas empresas, elaborarão um `masterplan´ [plano] nos próximos 12 meses, sublinhou.

A Galp explicou que a "nova cidade" dentro da cidade de Matosinhos, centrada na inovação, terá um desenvolvimento faseado.

O desenvolvimento do projeto da Galp, concretizado pela MVRDV, irá ocorrer em colaboração direta com Câmara Municipal de Matosinhos, a CCDR-N e a Universidade do Porto, ressalvou.

"Este é mais um passo importante no compromisso da Galp com o futuro de Matosinhos. Estamos certos de que, com a ajuda do MVRDV, seremos capazes de criar um distrito de inovação de classe mundial, focado em energia sustentável e em tecnologias avançadas", afirmou Andy Brown, diretor-executivo da Galp, citado a nota informativa.

Além disso, acrescentou, irá criar novas oportunidades de negócio e emprego potenciando o tecido económico e social da comunidade.

Já a presidente da Câmara de Matosinhos, Luísa Salgueiro, disse que a ambição é que Matosinhos possa ter "a mais ambiental e tecnologicamente avançada área de atividade económica da eurorregião, que estreite as relações entre a academia e a indústria 4.0 e 5.0, continuando a contribuir para a criação de riqueza e ainda mais para a atração e fixação de emprego".

Por sua vez, Enno Zuidema, `Studio Director e Urban Planner´[diretor de estúdio e urbanista] da MVRDV, destacou que o objetivo é contribuir para um novo futuro para os habitantes de Matosinhos, Porto e região Norte, concebendo o desenvolvimento de uma "área única que inclui inovação de topo, natureza, lazer e cultura".

A cidade da inovação pretende potenciar "um ecossistema urbano, social e ambientalmente sustentável, incluindo comércio e serviços, hotelaria, restauração, indústria 5.0, habitação, equipamentos culturais e de lazer, com destaque para um 'Green Park' [parque verde]".

No dia 21 de dezembro de 2020, a Galp comunicou à Comissão de Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) a decisão de encerramento da atividade de refinação em Matosinhos, concentrando as suas atividades no complexo de Sines.

SVF (JE) // LIL

Lusa/Fim