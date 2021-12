A Galp anuncia hoje um projeto industrial na cadeia de valor de baterias de lítio para veículos elétricos em Portugal, em parceria com a sueca Northvolt, que tem uma fábrica em construção na Suécia.

Em novembro, o presidente executivo da Galp, Andy Brown, disse à Lusa estar para breve o anúncio sobre a composição de um consórcio para a indústria do lítio, tendo já submetido o projeto no quadro do Programa de Recuperação e Resiliência (PRR), referindo que a parceria será "o mais viável e potente em termos de combinação de empresas para tornar isto uma realidade".

Segundo nota do Ministério Ambiente e da Ação Climática, a parceria será com a sueca Northvolt, que prevê chegar a 2030 com uma capacidade de produção anual de 150 GWh na Europa, com uma fábrica na Suécia e duas outras em estudo.

O ministro do Ambiente e da Ação Climática, João Pedro Matos Fernandes, e o secretário de Estado da Energia, João Galamba, participam no evento.

