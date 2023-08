"A Galp irá proceder a uma atualização dos preços do gás natural a partir do dia 01 de outubro, com uma subida média de 4% que reflete o aumento dos custos de energia nos mercados grossistas e a subida das tarifas de acesso às redes regulada" pela ERSE -- Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos, adiantou.

Por outro lado, destacou a Galp, "o preço da eletricidade permanecerá inalterado até ao final do ano".

Assim, "para o cliente tipo mais comum na carteira de clientes da Galp, correspondente a uma família com dois filhos", a atualização na faturação de gás natural face à tabela atual "traduz-se num aumento médio de 70 cêntimos por mês", no primeiro escalão de gás natural, com um consumo médio mensal de 134 kWh (quilowatt-hora).

Este aumento segue-se a uma descida anunciada pela Galp, em média de 10%, nos preços do gás natural e eletricidade a partir de julho passado, tendo na altura justificado a queda com "a evolução favorável que se tem verificado nos mercados grossistas de ambas as formas de energia".

O preço final da eletricidade está dependente das tarifas de acesso às redes, publicadas pela ERSE.

A tarifa de acesso às redes é paga por todos os consumidores, independentemente de estarem no mercado regulado ou no liberalizado e reflete o custo das infraestruturas e dos serviços utilizados por todos os consumidores de forma partilhada.

ALN (AAT/MPE) // ALU

Lusa/Fim