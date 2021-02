Numa informação enviada para a bolsa de valores de Hong Kong no domingo, o Galaxy estimou pouco mais de três anos até à conclusão da obra, mas sem indicar o início dos trabalhos entregues à China Construction.

O anúncio surge apesar dos significativos prejuízos na indústria do jogo devido à pandemia de covid-19, e num momento em que está em cima da mesa a renovação das licenças do jogo em Macau.

Com o grupo prestes a concluir a terceira fase, o Galaxy irá duplicar a sua presença no Cotai, o espaço em Macau onde se localizam os 'resorts' de luxo na capital mundial do jogo.

Com a terceira e quarta fases concluídas, a empresa de capital norte-americano vai somar mais 4.500 quartos de hotel e uma arena de 16 mil lugares, numa aposta para alargar a oferta no setor não-jogo.

No início do mês, o grupo Las Vegas Sands inaugurou oficialmente a primeira fase do Londoner, uma restruturação do 'resort' integrado Sands Cotai Central, no qual foram investidos 1,9 mil milhões de dólares norte-americanos (cerca de 1,57 mil milhões de euros) no projeto, que deverá abrir progressivamente ao longo do ano.

Os casinos terminaram 2020 com receitas de 60,4 mil milhões de patacas (6,2 mil milhões de euros), uma quebra de 79,3% em relação ao ano anterior, em que registaram 292,4 mil milhões de patacas (cerca de 30 mil milhões de euros).

Capital mundial do jogo, Macau é o único local na China onde o jogo em casino é legal. Três concessionárias, Sociedade de Jogos de Macau, Galaxy e Wynn, e três subconcessionárias, Venetian (Sands China), MGM e Melco exploram casinos naquela que é apelidada de Las Vegas da Ásia, mas que há muito ultrapassou as receitas dos casinos registadas naquela cidade norte-americana.

JMC // EJ

Lusa/Fim