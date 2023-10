Na sequência da questão colocada pela Lusa sobre a alteração de estrutura de propriedade da Global Media Group (GMG), dona do Diário de Notícias (DN), Jornal de Notícias (JN), rádio TSF, entre outros, a Entidade Reguladora para a Comunicação Social (ERC) "informa que a entidade World Opportunity Fund Ltd, com sede nas Bahamas, registada na Bahamas International Security Exchange como fundo de investimento aberto com a abreviatura 'WOF', comunicou ao regulador que, por contrato de divisão e cessão de quotas, celebrado em 25 de julho de 2023, adquiriu à sociedade Palavras de Prestígio, Lda, uma quota representativa de 38% do capital social da Páginas Civilizadas, Lda".

Posteriormente, "por contrato de divisão e cessão de quotas, celebrado em 21 de setembro de 2023, apresentado a registo em 05 de outubro, a World Opportunity Fund Ltd adquiriu à sociedade Grupo Bel uma quota representativa de 38% do capital social da Páginas Civilizadas, Lda", prossegue a ERC.

Assim, acrescentam, o World Opportunity Fund Ltd passou a deter uma participação global na Páginas Civilizadas Lda de 51% do seu capital social.

A entidade reguladora recorda que "a Páginas Civilizadas detém, direta e indiretamente, uma participação correspondente a 50,25% da Global Notícias -- Media Group, SA" e detém ainda, diretamente, 22,35% do capital social da Lusa -- Agência de Notícias de Portugal, SA.

Esta comunicação foi feita à ERC no âmbito da lei que regula a transparência da titularidade, da gestão e dos meios de financiamento das entidades que prosseguem atividades de comunicação social e encontra-se "em apreciação".

O regulador "aguarda que a sociedade proceda à subsequente atualização dos dados acionistas constantes na Plataforma da Transparência dos Media", refere a ERC.

