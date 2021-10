"O projeto pretende melhorar o ambiente de negócios através da remoção de gargalos específicos que prejudicam o crescimento liderado pelo setor privado", lê-se na nota distribuída a partir de Abidjan, a sede do grupo Banco Africano de Desenvolvimento, que inclui o FAD.

A Iniciativa Zuntámon é um projeto que vai também, através deste modelo inovador de financiamento de projetos nos países lusófonos, "fortalecer a capacidade e o acesso aos mercados e a crédito para as pequenas e médias empresas [PME] através de formação técnica e de desenvolvimento empresarial", acrescenta-se no texto.

O FAD estima, com esta iniciativa que abrange também apoio a instituições como a Agência de Comércio e Promoção de Investimento, as associações empresariais e o banco central do país, reduzir o número de dias necessário para resolver uma disputa comercial, que poderá, assim, passar de 1.185 dias, em média, para 600 dias.

"Este projeto vai construir a capacidade de instituições cruciais do Governo de São Tomé, ao mesmo tempo que melhora o ambiente empresarial para o desenvolvimento do setor privado, vai promover e incentivar a formalização da economia informal para criar mais e melhores empregos, especialmente para mulheres e jovens, que dominam o setor informal", comentou a diretora do Capital Humano, Juventude e Desenvolvimento de Competências da instituição, Martha Phiri.

