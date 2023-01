"O ministro da Economia e do Mar, António Costa Silva, designou hoje, em regime de substituição, o mestre Luís Filipe Pratas Guerreiro, para exercer o cargo de presidente do Conselho Diretivo do IAPMEI, I. P. --- Agência para a Competitividade e Inovação, I. P., na sequência do pedido de cessação de funções apresentado, esta semana, por Francisco Sá, que ocupava o cargo em regime de substituição desde fevereiro de 2021", lê-se numa nota enviada pelo Governo.

