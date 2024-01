Num comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), com data de 22 de janeiro, a Chiado Luxembourg precisa que o valor total da receita da colocação atingiu aproximadamente 235.188.000 euros, que corresponde a um preço de 0,2780 euros por ação, e que depois da liquidação da operação passará a deter 3.027.936.381 ações do BCP.

A venda foi feita por meio de oferta particular através de um processo de 'accelerated bookbuilding' (colocação rápida de ações junto de investidores) dirigido exclusivamente a investidores institucionais qualificados de 846.000.000 ações representativas de aproximadamente 5,60% do capital social do BCP.

A liquidação da colocação ocorrerá em 25 de janeiro de 2024.

Na segunda-feira, os chineses da Fosun tinham anunciado a venda de até 5,60% da sua posição no BCP, através da sociedade Chiado, segundo um comunicado ao mercado, mas que tinham a intenção de manter uma "participação acima de 20%", disse o banco.

Em comunicado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a Chiado, sediada no Luxemburgo, deu conta da sua "intenção de proceder à alienação de até 846.000.000 ações representativas de até 5,60% do capital social" do BCP.

Fonte oficial do banco, por sua vez, disse que "o Millennium bcp foi informado que a intenção da Fosun é de manter uma participação acima dos 20%, permanecendo como acionista de referência".

A Fosun entrou no capital do BCP em 2016, tendo, na altura investido quase 174,6 milhões de euros para comprar 16,7% do capital do banco.

