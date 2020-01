Forças de Haftar bloqueiam principais terminais petrolíferos na Líbia As forças leais ao marechal Khalifa Haftar, um dos protagonistas do conflito na Líbia, bloquearam hoje os principais terminais petrolíferos situados no leste do país, indicou a Companhia Nacional de Petróleo, na véspera de uma conferência internacional em Berlim. economia Lusa economia/forcas-de-haftar-bloqueiam-principais_5e2324999419111c2a74ceba





Em comunicado, a companhia anunciou uma paragem nas exportações nos portos de Brega, Ras Lanouf, al-Sedra e al-Hariga.

Este bloqueio vai provocar uma queda na produção do país de 1,3 milhões de barris por dia para 500.000 barris por dia com perdas diárias de 55 milhões de dólares, segundo a empresa, que invocou circunstâncias excecionais para uma exoneração da sua responsabilidade em caso de não cumprimento dos contratos para fornecimento de petróleo.

Um grupo próximo de Haftar, homem forte do leste da Líbia, pediu na sexta-feira que fossem bloqueadas as exportações petrolíferas do país para protestar contra a intervenção turca no conflito, suscitando a inquietação da Companhia Nacional de Petróleo.

O bloqueio ocorre na véspera da realização em Berlim de uma conferência internacional visando relançar o processo de paz na Líbia.

O marechal Haftar lançou em abril de 2019 uma ofensiva para assumir o controlo da capital, Tripoli, onde o Governo de Acordo Nacional (GAN) tem a sua sede.

O GAN beneficia do apoio político da União Europeia, bem como do apoio económico e militar da Turquia, o único país que admitiu o envio de tropas, e político do Qatar e da Itália, a antiga potência colonial que também admitiu um eventual envio de soldados.

O marechal, que lidera o designado Exército Nacional Líbio, apoia o parlamento eleito e o executivo não reconhecido na cidade de Tobruk (leste) e garante apoio económico e militar do Egito, Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, Rússia, e apoio político da França e Estados Unidos.

