De acordo com a atualização das projeções macroeconómicas conhecidas hoje, o Fundo Monetário Internacional vê a inflação medida pelo Índice Harmonizado de Preços no Consumidor (IHPC) a acelerar de 0,9% em 2021 para 4% este ano, uma revisão em alta de 2,7 pontos percentuais (pp.) quando comparado com as projeções divulgadas em outubro do ano passado.

A projeção do FMI alinha com a do Governo, inscrita na proposta do Orçamento do Estado para 2022 (OE2022) e com a do Banco de Portugal, ficando muito próxima da previsão do Conselho das Finanças Públicas (3,9%).

A previsão da instituição com sede em Washington coloca a taxa de inflação em Portugal abaixo da média da zona euro, para a qual o FMI espera 5,3% este ano.

No entanto, antecipa uma descida da taxa de inflação para 1,5% em 2023 em Portugal e para 2,3% na zona euro.

Entre as principais economias da zona euro, o FMI espera este ano uma inflação de 5,5% na Alemanha, de 4,1% em França e de 5,3% em Itália e em Espanha. Para 2023, antecipa uma descida para 2,9% na Alemanha, 1,8% em França, 2,5% em Itália e 1,3% em Espanha.

