As conclusões do FMI foram divulgadas após uma missão de avaliação pós-financiamento liderada por Mika Saito, que decorreu entre 6 e 12 de maio, que irá elaborar um relatório que deverá ser discutido no Conselho Executivo do FMI em julho de 2025.

O FMI destaca que o crescimento económico de Angola em 2024 foi "robusto", atingindo 4,4%, impulsionado pelo aumento da produção petrolífera e pela retoma do setor não petrolífero, mas avisa que as perspetivas de futuro se deterioraram, gerando riscos, devido à queda dos preços do petróleo e condições restritivas do financiamento externo.

"Consequentemente, a projeção preliminar de crescimento para 2025 foi revista em baixa, de 3% para 2,4%, aquando da consulta ao abrigo do Artigo IV [processo de consulta bilateral que o FMI realiza com os seus países membros para analisar a evolução da economia e das políticas económicas do país] de 2024, prevendo-se que a inflação continue a diminuir gradualmente", adianta o FMI.

A revisão em baixa das perspetivas económicas "coloca também riscos ao desempenho orçamental", refere a instituição num comunicado.

A equipa do FMI acrescenta que está "confiante" na determinação das autoridades em "conterem os riscos emergentes e identificarem medidas de mitigação essenciais para preservar a estabilidade macroeconómica e a sustentabilidade da dívida, protegendo simultaneamente os mais vulneráveis e a dinâmica de crescimento"

As Avaliações Pós-Financiamento (PFA) estão previstas para países a quem o FMI emprestou dinheiro, mas já não estão sob um programa do Fundo e visam avaliar as políticas do país, se a economia do país é estável e sustentável e se o país membro tem capacidade de reembolsar o Fundo.

