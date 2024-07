Em abril, o FMI já tinha revisto em alta o crescimento económico de Portugal para 1,7% este ano e cortado a taxa de inflação para 2,2%.

"Os técnicos do FMI preveem um crescimento de cerca de 2% em 2024, com uma ligeira recuperação para 2,25% em 2025, à medida que as condições financeiras vão sendo gradualmente aliviadas", assinalou a instituição liderada por Kristalina Georgieva.

Já a médio prazo, o FMI antevê que o envelhecimento da população, o baixo investimento e os baixos ganhos de produtividade "mantenham o crescimento abaixo dos 2%".

Os técnicos do Fundo antecipam ainda que a inflação em Portugal "diminua para 2% em 2025", não obstante uma "subida temporária" este ano.

Já a inflação subjacente, considerada "mais rígida", também deverá diminuir.

Ainda a médio prazo, os fluxos de turismo deverão apoiar um excedente da balança corrente, regista o FMI.

Em maio, a Comissão Europeia também melhorou as previsões de crescimento económico de Portugal para 1,7% este ano e 1,9% no próximo, face a os 1,2% em 2024 e 1,8% em 2025 esperados no relatório de fevereiro.

Tanto o FMI como Bruxelas estão mais otimistas para este ano do que o Governo português, que no Programa de Estabilidade inscreveu uma taxa de crescimento de 1,5% este ano, enquanto o Banco de Portugal (BdP) prevê uma expansão do PIB de 2% e o Conselho das Finanças Públicas (CFP) e a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico de 1,6%.

JO (AAT) // JNM

Lusa/Fim