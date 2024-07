Já para este ano, a instituição mantém as previsões de um crescimento económico global de 3,2%, segundo a atualização ao World Economic Outlook divulgada hoje.

Quanto à inflação, a persistência dos preços elevados nos serviços "complica a normalização da política monetária", numa altura em que a Reserva Federal norte-americana ainda não cortou os juros, ao contrário do Banco Central Europeu.

"Os riscos ascendentes para a inflação aumentaram, aumentando assim a perspetiva de taxas de juro mais elevadas durante um período ainda mais longo, no contexto da escalada das tensões comerciais e do aumento da incerteza política", indica o FMI.

"Para gerir estes riscos e preservar o crescimento, a combinação de políticas deve ser sequenciada cuidadosamente para alcançar a estabilidade de preços e repor os amortecedores diminuídos", lê-se no relatório.

O FMI sinaliza que a atividade económica está a evoluir de formas diferentes entre as maiores economias: no primeiro trimestre do ano, registaram-se surpresas negativas nos Estados Unidos e no Japão, mas na Europa e na China já se vislumbraram alguns sinais de recuperação.

A instituição liderada por Kristalina Georgieva prevê que a economia dos EUA vai crescer 2,6% em 2024, uma revisão em baixa face aos números de abril, enquanto mantém a previsão para a Zona Euro nos 0,9%.

MES // EA

Lusa/Fim