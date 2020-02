FMI pronto para "reforçar colaboração" com Moçambique O Fundo Monetário Internacional (FMI) está pronto para reforçar a colaboração com Moçambique, anunciou hoje o diretor-geral adjunto do organismo, Tao Zhang, ao terminar uma visita ao país. economia Lusa economia/fmi-pronto-para-reforcar-colaboracao-com_5e42bdc7c935e512939e2dc5





"O FMI está pronto para reforçar ainda mais a sua colaboração com as autoridades moçambicanas e ajudar a avançar com a sua agenda de reformas", referiu Tao Zhang, após uma passagem iniciada no sábado e que incluiu reuniões com os ministros da Economia e Finanças, e dos Recursos Minerais e Energia, além do governador do banco central.

Durante a visita, o diretor-adjunto do FMI conheceu ainda o Presidente moçambicano, Filipe Nyusi.