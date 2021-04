"Entrámos na pandemia com níveis altos de dívida e evidentemente que após um ano e cinco meses, a dívida cresceu muito mais", assinalou Georgieva que falava numa conferência organizada no âmbito das reuniões do FMI e do Banco Mundial.

"Isso acontece porque a receita pública caiu significativamente e a despesa não parou de subir", acrescentou.

Na sua intervenção, Georgieva afirmou que quase 60% dos países pobres encontra-se numa situação de "emergência" em relação aos níveis de endividamento devido à pandemia de covid-19.

Na sua opinião, o ritmo de vacinação nestes países é muito baixo o que aprofunda ainda mais as diferenças em relação a outros países.

A economista-chefe do FMI, Gita Gopinath, também se referiu aos níveis de endividamento na conferência de imprensa em que apresentou as previsões do FMI para a economia mundial.

"Os responsáveis políticos devem continuar a apoiar as suas economias enquanto enfrentam um espaço político mais limitado e níveis de dívida mais elevados do que antes da pandemia", advertiu.

Nesse sentido, a economista disse que todos os países devem "aderir aos mais elevados padrões de transparência da dívida" para ajudar a conter os custos dos empréstimos e reduzir a dívida e reconstruir as reservas para o futuro.

