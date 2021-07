As economias mais desenvolvidas devem registar este ano um crescimento de 5,6% (mais 0,5 pontos do que o previsto em abril), de acordo com as novas previsões económicas do FMI divulgadas hoje.

Os países emergentes devem ter um crescimento forte, de 6,3%, mas as perspetivas são revistas em baixa (de 0,4 pontos), o que se deve principalmente à Índia, penalizada pela variante Delta da covid-19.

O aumento dos preços observado no mundo inteiro está ligado a fatores essencialmente temporários, salientou o FMI, advertindo, no entanto, para os riscos de esta inflação persistir mais do que o esperado.

