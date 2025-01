No encerramento do Fórum Económico Mundial de Davos, Kristalina Georgieva participou num debate sobre as perspetivas económicas para 2025, que contou também com a presença do ministro da Economia e Planeamento da Arábia Saudita, Faisal Alibrahim, da presidente do Banco Central Europeu (BCE), Christine Lagarde, e do presidente executivo da BlackRock, Larry Fink.

Uma das questões em destaque nesta edição do Fórum de Davos foi a diferença da economia norte-americana em relação ao resto do mundo, com taxas de crescimento e de emprego muito acima das de outros países.

Para Georgieva, isso deve-se em grande parte ao fosso de produtividade entre os Estados Unidos e, por exemplo, a União Europeia, com indicadores muito mais baixos, embora longe das taxas negativas da maioria dos países emergentes.

Além de trabalhar para alcançar um mercado de capitais mais eficiente e fazer avançar a união bancária, a Europa deve "sentir-se orgulhosa por ser Europa, uma vez que os Estados Unidos têm uma cultura de confiança e a Europa, por outro lado, a da humildade", considerou.

No mesmo sentido, Lagarde disse que, se os líderes europeus "começarem a trabalhar e a colaborar", a Europa tem "um enorme potencial para atingir o nível dos Estados Unidos".

A presidente do BCE manifestou otimismo, embora tenha apelado à conclusão da união bancária e ao reforço do mercado de capitais.

Larry Fink mostrou-se muito otimista em relação à atual situação da economia dos Estados Unidos, acreditando que ainda há espaço para "angariar mais capital" naquele país.

O líder da BlackRock não afastou totalmente a hipótese de a Reserva Federal norte-americana voltar a subir as taxas de juro num futuro não muito distante, mas sublinhou que isso "é pouco provável".

Fink criticou ainda a política económica europeia e afirmou que "a Europa é um mito, muito bonito, mas um mito ao fim e ao cabo", que não funciona, como se pode ver se for comparada à solidez e aos avanços tecnológicos dos Estados Unidos ou da China.

Lagarde reagiu e rejeitou que a Europa seja um mito e "muito menos uma causa perdida", defendendo que está perante "uma oportunidade de transformação".

