O programa, aprovado pelo FMI, que será executado nos próximos três anos e tem o valor de 35,3 milhões de euros.

Segundo o comunicado, a missão do FMI chega a Bissau na quarta-feira, onde irá permanecer até dia 21, período durante o qual vai avaliar a "execução orçamental, o último censo realizado na Administração Pública e a situação da Empresa de Eletricidade e Água da Guiné-Bissau".

"Além disso, a missão analisará o desempenho económico-financeiro do Governo ao longo dos últimos quatro meses e, vai abordar com o executivo, assuntos relacionados com a massa salarial, as reformas fiscais e a gestão da dívida pública", refere o Ministério das Finanças guineense.

Durante a sua estada em Bissau, a missão do FMI vai realizar encontros com as diferentes instituições nacionais e internacionais e reunir-se com o Presidente guineense, Umaro Sissoco Embaló, o primeiro-ministro, Nuno Gomes Nabiam, e com os parceiros bilaterais e multilaterais.

A missão, liderada por José Gijon, iniciará virtualmente na quarta-feira, sendo que só chegará a Bissau a 14 de março.

