Para 2024, o órgão espera crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro de 1,2%, três décimos abaixo do previsto.

Segundo o relatório do FMI, a revisão em alta na estimativa deste ano sobre o Brasil deve-se "ao aumento na produção agrícola no primeiro trimestre de 2023, com repercussões positivas na atividade em serviços."

Na revisão das projeções para a economia mundial, divulgada nesta terça-feira, o FMI projetou que a América Latina crescerá 1,9% em 2023, três décimos acima do previsto em abril. Para 2024, a entidade mantém a projeção em 2,2% para a região como um todo.

A organização elevou a projeção para a expansão do Produto Interno Bruto (PIB) global em 2023, de 2,8% para 3%. Para 2024, a estimativa se manteve igual à do relatório anterior.

O FMI também cortou sua projeção para a inflação no mundo em 2023, de 7%, no relatório divulgado em de abril, para 6,8% agora, mas reviu para cima a expectativa para a alta dos preços em 2024, de 4,9% para 5,2%.

CYR // PJA

Lusa/Fim