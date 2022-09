"A equipa técnica do FMI e as autoridades moçambicanas chegaram a acordo sobre as políticas que podem sustentar a aprovação do conselho de administração da primeira avaliação do programa de assistência financeira e levar ao desembolso de cerca de 63,8 milhões de dólares", sensivelmente o mesmo em euros, refere.

Numa nota hoje divulgada em Washington, o FMI diz que "a recuperação económica continua", prevendo um crescimento de 3,8% este ano, mas alerta para o desafio que é colocado pelo aumento dos preços internacionais dos alimentos e dos combustíveis.

