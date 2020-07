"Projetamos que a dívida pública aumente para 106% do PIB em 2020 face aos 97% de 2019 devido às grandes necessidades de financiamento, à depreciação do metical, que representa apenas 14% do total de dívida e à acumulação de pagamentos atrasados", escrevem os analistas na nota que dá conta da manutenção do 'rating' em CCC.

"As nossas estimativas sobre a dívida incluem as vulnerabilidades originadas pelas empresas públicas ProIndicus e MAM, mas excluem a dívida interna garantida pelo Estado", lê-se na nota que mantém Moçambique no terceiro pior nível de avaliação sobre a qualidade do crédito soberano, abaixo da recomendação de investimento, ou 'lixo', como é conhecido.