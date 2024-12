Na nota, o banco informou que a "Fitch Ratings subiu o 'rating' do Banco BPI de longo prazo, de 'BBB+' para 'A-', com uma perspetiva de evolução ('Outlook') Estável, na sequência da subida do 'rating' do seu acionista CaixaBank anunciada no passado dia 04 de dezembro".

A Fitch subiu ainda as notações da "dívida sénior ordinária ('senior preferred') de longo prazo e depósitos de longo prazo de 'A-' para 'A'", concluiu.

