"O 'rating' de Angola reflete o risco para o Governo relativo à sustentabilidade da dívida a médio prazo e à incerteza sobre as fontes de financiamento externo disponíveis em 2022 e 2023, já depois de o programa do Fundo Monetário Internacional terminar e o serviço da dívida externa aumentar significativamente em 2023", lê-se na nota hoje divulgada.

Na explicação da manutenção da opinião sobre a qualidade do crédito soberano de Angola, os analistas escrevem, ainda assim, que "a recente recuperação no preço global do petróleo vão sustentar uma melhoria na posição orçamental, o que, juntamente com as perspetivas de um aumento no crescimento do PIB e uma depreciação menor da taxa de câmbio, vai contribuir para colocar a dívida pública numa trajetória descendente".

O rating CCC é o terceiro nível mais baixo a seguir a um Incumprimento Financeiro ('default'), já que a Fitch Ratings considera que existe um substancial risco de crédito em que o 'default' é uma possibilidade real, de acordo com a definição oficial que consta na página da Fitch.

MBA // VM

Lusa/Fim