Fitch desce 'rating' de Angola para B- A agência de notação financeira Fitch desceu hoje o 'rating' de Angola para B-, com Perspetiva de Evolução Estável, argumentando com o aumento da dívida, a redução do preço do petróleo e a depreciação da moeda.





"A descida da notação de Angola reflete o impacto da produção mais baixa de petróleo, com preços mais baratos, e uma queda maior que o antecipado do kwanza, o que aumentou os níveis de dívida pública e os custos de servir a dívida externa, ao passo que os níveis das reservas internacionais também caíram", escrevem os analistas.

No anúncio divulgado esta tarde, e que afunda a nota em território de não investimento, ou lixo, como é geralmente conhecido, a agência de 'rating' diz que "o progresso sólido nas reformas, no contexto do programa acordado com o Fundo Monetário Internacional (FMI), não foi suficiente para impedir a deterioração das finanças públicas, e apesar de estar previsto uma queda rápida da dívida pública ao abrigo do programa, os riscos [de a descida se concretizar] são elevados".

MBA // LFS

Lusa/Fim