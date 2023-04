Os analistas consultados pela Lusa acreditam que a agência irá manter a avaliação a Portugal, numa altura de incerteza económica.

"As taxas de juro da dívida (a 10 anos) são semelhantes às de outubro de 2022 quando a Fitch subiu a notação e o 'spread' face à Alemanha é hoje um pouco mais baixo do que nessa altura. No entanto, as taxas de curto prazo subiram, fazendo subir o custo médio ponderado da dívida", assinala Filipe Garcia, presidente da IMF -- Informação de Mercados Financeiros.

Já Filipe Silva, diretor de Investimentos do Banco Carregosa, destaca que "o bom desempenho da economia portuguesa tem permitido uma evolução positiva no rácio de dívida que tem descido", mas alerta: "A prazo, é possível que venhamos a assistir a uma retração económica, por força da subida de taxas de juro, que terão o seu impacto nas empresas, famílias, bem como no próprio Estado".

Em outubro do ano passado, a Fitch melhorou o 'rating' de Portugal de 'BBB' para 'BBB+', justificando a decisão com o facto de Portugal ter uma "política orçamental prudente, apesar dos choques externos significativos" e os indicadores de governação e o PIB 'per capita', acima da média dos seus pares.

A próxima agência prevista pronunciar-se sobre Portugal é a Moody's, em 19 de maio.

O 'rating' é uma avaliação atribuída pelas agências de notação financeira, com grande impacto para o financiamento dos países e das empresas, uma vez que avalia o risco de crédito.

Os calendários das agências de 'rating' são, no entanto, meramente indicativos, podendo estas optar por não se pronunciarem nas datas previstas ou avançarem com uma avaliação não calendarizada.

