A verba deverá ser investida em 14 itens, que vão desde estudos sobre o potencial da economia baseada em vida selvagem, projetos de 'carbono verde' e 'azul', até à análise sobre a situação de pontes, entre outros, explica-se numa nota no portal do Ministério da Economia e Finanças moçambicano.

São trabalhos que deverão sustentar o programa que vai incidir no desenvolvimento da província da Zambézia, no centro do país.

O memorando sobre o âmbito e objetivos do novo 'compacto' (nome dado ao programa de financiamento) da MCC com Moçambique foi assinado a 30 de janeiro entre o Governo moçambicano e a agência, prevendo um financiamento global de 500 milhões de dólares (453 milhões de euros).

Na altura, foi anunciado que o pacote poderia ser assinado ainda este ano.

As verbas serão canalizadas para três áreas: transportes e conectividade, gestão de alterações climáticas e agricultura comercial.

Moçambique já beneficiou de um primeiro programa de financiamento da MCC, concluído em 2013, durante o qual o país recebeu 507 milhões de dólares (465 milhões de euros).

A MCC é uma agência financiada pelo Governo dos EUA que providencia subsídios por um período determinado a países em desenvolvimento.

