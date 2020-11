Nuno Artur Silva falava na audição conjunta das comissões parlamentares de Orçamento e Finanças e de Cultura e Comunicação, no âmbito da apreciação na especialidade do Orçamento do Estado para 2021 (OE2021).

Relativamente à RTP, Nuno Artur Silva disse que é "importante realçar que o financiamento" do grupo de rádio e televisão público "é estável".

Neste momento, acrescentou "a RTP não tem nenhum problema de subfinanciamento imediato", garantiu o governante.

Agora, "é claro que todos desejaríamos que houve mais possibilidade para a RTP poder fazer, nomeadamente, mais investimento tecnológico", prosseguiu.

Mas, "para já, não há qualquer risco em relação ao funcionamento da RTP", reiterou Nuno Artur Silva.

ALU // EA

Lusa/Fim