O ministro das Finanças, Fernando Medina, falava hoje numa audição conjunta na Comissão de Assuntos Europeus e da Comissão de Orçamento e Finanças, no parlamento, reiterando a necessidade de o país seguir um caminho de "contas certas".

"As finanças públicas devem continuar a ser um ativo do país e não um problema", disse.

O governante defendeu a necessidade de "governar de forma prudente", isto é, disse, "apoiar aquilo que podemos", mas "nunca fazer aquilo que não temos a certeza de poder continuar amanhã".

"Prefiro, naturalmente, receber a crítica de que não levei um défice mais longe do que aquele que legalmente posso levar, porque simplesmente me preocupo com o ano a seguir. O ano a seguir, sendo um ano com crescimento mais baixo do que teremos este ano [...] não podemos estar numa situação de ser o Estado um problema, as finanças públicas um problema, não um ativo do país como são hoje", vincou.

Para Medina, "as contas certas são importantes em todas as conjunturas".

"Só alguém com uma grande miopia não percebe que as contas certas na conjuntura de incerteza que estamos a viver são um ativo absolutamente essencial para evitarmos problemas maiores, que um país sem contas certas poderia ter nesta altura", acrescentou.

AAT // JNM

Lusa/Fim