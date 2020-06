Por incrível que possa parecer, a Audi não pertencia a 100% ao grupo Volkswagen, com 0.36% do capital a pertencer a acionistas privados que se mostravam renitentes em vender as ações.

Acabaram convencidos depois do grupo Volkswagen ter aceitado pagar um prémio de 48% acima do valor de mercado das ações. O preço final ficou nos 1,551.53 euros por ação, num valor total de 237 milhões de euros pagos para recuperar as 152.749 acções e deter, assim, a 100% o capital da Audi. A transferência do dinheiro para os vendedores e dos papéis para o comprador, será feita na próxima reunião anual da Audi AG, aprazada para 14 de maio e adiada, posteriormente, para o mês de julho ou agosto. A Audi manter-se-á cotada em bolsa, sendo a grande diferença a total propriedade do capital da empresa e não “apenas” 99,64% como até agora.