O pedido é relativo a uma obrigação no valor de cerca de 201,8 milhões de dólares (cerca de 186,3 milhões de euros), detalhou o grupo.

Em comunicado enviado à Bolsa de Valores de Hong Kong, onde está cotada, a empresa informou que a referida filial, a CCB Asia, apresentou o pedido no dia 05 de abril e disse que "opor-se-á vigorosamente" ao mesmo, enquanto continua a tentar chegar a um acordo de reestruturação com os seus credores 'offshore'.

Embora vários promotores chineses tenham enfrentado processos semelhantes, o caso da Shimao destaca-se por ser um banco estatal a iniciar as ações judiciais.

Nos casos de gigantes do setor como a Evergrande ou a Country Garden foram os credores estrangeiros que iniciaram os processos.

A Country Garden vai ter a primeira audiência a 17 de maio, mas os tribunais de Hong Kong decidiram contra a Evergrande no final de janeiro.

Isto abriu um processo incerto para saber se a ordem de liquidação vai ser reconhecida na China continental, onde o grupo tem a maior parte dos seus ativos, uma vez que o sistema judicial da antiga colónia britânica é separado do da China em virtude do seu estatuto semiautónomo.

As ações da Shimao em Hong Kong afundaram quase 15% a meio da sessão de hoje na Bolsa de Valores de Hong Kong, aprofundando uma queda de 37% desde o início do ano e de quase 99% desde o pico estabelecido em agosto de 2020.

A promotora anunciou há duas semanas que apresentou propostas aos credores para reestruturar 11,7 mil milhões de dólares (10,8 mil milhões de euros) de dívida emitida nos mercados internacionais através de quatro opções diferentes: obrigações de curto prazo, obrigações de longo prazo, títulos de capital convertível ou uma combinação destes instrumentos.

O plano limitava a emissão de obrigações de curto prazo até seis anos a três mil milhões de dólares (2,76 mil milhões de euros) e a emissão de títulos de longo prazo até nove anos a quatro mil milhões de dólares (3,69 mil milhões de euros).

"A empresa acredita que a proposta representa uma solução razoável e realista para um acordo sobre a dívida 'offshore', tendo em conta as expectativas sobre as condições do mercado imobiliário na China e a posição de liquidez da empresa", disse a Shimao na altura.

O promotor entrou em incumprimento pela primeira vez em julho de 2022, depois de ter registado uma queda anual de 72% nas vendas nos primeiros cinco meses desse ano, face à crise do setor na China, o que teve grande impacto nas suas condições de liquidez e financiamento e o obrigou a lançar uma campanha de venda de ativos para angariar fundos.

A empresa tentava há meses chegar a um acordo com os credores e, em março, alguns relatórios sugeriram que o banco alemão Deutsche Bank estava a preparar um pedido de liquidação, num possível sinal de que os investidores já não tinham confiança no potencial êxito das negociações de reestruturação.

No entanto, a Shimao sublinhou hoje que tinha "negociado de boa-fé" com os credores e prometeu continuar a comunicar e a trabalhar com estes para chegar a um acordo.

A situação financeira de muitas empresas imobiliárias chinesas agravou-se depois de Pequim ter anunciado, em agosto de 2020, restrições no acesso ao financiamento bancário para os promotores que tinham acumulado um elevado nível de dívida, incluindo a Evergrande, com um passivo de quase 330 mil milhões de dólares (304 mil milhões de euros).

As vendas comerciais medidas por área útil caíram 24,3%, em 2022, e mais 8,5%, em 2023, enquanto os preços das casas novas caíram em dezembro ao ritmo mais rápido em quase nove anos.

JPI // CAD

Lusa/Fim